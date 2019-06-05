أخبار مصر | محافظ الجيزة يوزع "العيديات" على الأيتام والمسنين بجمعية الخدمات المتكاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوزع "العيديات" على الأيتام والمسنين بجمعية الخدمات المتكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاه عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط الآلاف من المواطنين.

وقال المحافظ إن المحافظة تحرص كل عام على الاندماج وسط المواطنين ومشاركتهم فى المناسبات القومية والدينية.

وتبادل المحافظ واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة التهنئة مع المواطنين معربا عن أمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية.

وعقب الصلاه قام المحافظ بزيارة جمعية الخدمات المتكاملة لتنمية المجتمع المحلى بالعجوزة والتى توفر 11 مشروع خدمى للأيتام والمسنين والمغتربات وطلبه الجامعات الحاصلين على درجات مرتفعة وتشمل المشاريع على حضانة نموذجية وحضانة رضع وحضانة ايوائية ودار ايتام ودار مسنات ونوادى الطفل ومعمل للتحاليل وعلاج طبيعى وعيادات خارجية وتقوم الجمعية بتربية ورعاية الاطفال حتى سن الزواج وتضم الجمعية حوالى 35 طفل ومسن .

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وحرص المحافظ على توزيع عيديات على الأطفال والمسنين بمناسة العيد كما قام بمشاركتهم فى الحديث والاستفسار منهم عن اى مشكلات تواجهم لحلها .

وقد تفقد المحافظ فصول البرامج التعليمية التابعة للجمعية حيث توفر الجمعية المصاريف اللازمة لتعليم الاطفال حتى مرحلة التعليم الجامعى سواء بالجامعات الحكومية والخاصة .

وأكد راشد ان المحافظة لن تدخر جهداً فى توفير الرعاية والمساعدات اللازمة لهم ومؤكدا على التواصل الدائم مع نزلاء الجمعية للأطمئنان عليهم .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وصبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعى .

من جهة أخرى أستقبل المحافظ المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية وذلك بديوان عام المحافظة .