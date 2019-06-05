أخبار مصر | وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة وهناجر الصيانة وبرج المراقبة

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد فيصل بمطار القاهرة الدولى وسط أبنائه من العاملين بنظام النوبات بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني وعدداً من رؤساء الشركات التابعة والقيادات الأمنية العاملة بالمطار.

وعقب الصلاة قدم وزير الطيران المدني خالص التعازي والمواساة للشعب المصري وبخاصة أسر شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع صباح اليوم بشمال سيناء سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقام المصري بجولة تفقديه لعدد من مواقع العمل المختلفة بمطار القاهرة حيث توجه سيادته إلى مركز القاهرة الملاحي المسئول عن التوجيه النهائي للرحلات المغادرة، ثم قام وزير الطيران بجولة تفقدية بمبنى الركاب (1) وتابع خلالها العمل بكاونترات الجوازات والجمارك والأسواق الحرة وقدم التهنئة للعاملين بقطاع الطيران ورجال الشرطة والجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعقبها زيارة سيادته لهنجر (8000) التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لمتابعة أعمال الصيانة والخدمات الفنية التي تقدم لشركات الطيران المختلفة وغرفة اختبار المحركات حيث شاهد سيادته تجربة اختبار لأحد المحركات.

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وخلال الجولة تفقد المصري صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 و 3 وتابع سيادته الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار كما تفقد كاونترات مصر للطيران والجوازات والأسواق الحرة وذلك للاطمئنان علي سير العمل في ظل كثافة التشغيل التي تشهدها حركة السفر والوصول وتأكد من انسيابية الحركة داخل المطار وذلك تزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك ووصول المعتمرين عقب انتهاء موسم العمرة .

وحرص وزير الطيران خلال الجولة على تقديم التهنئة للمسافرين والقادمين على الرحلات الدولية والداخلية بمناسبة عيد الفطر، ووجه سيادته المسئولين والعاملين بضرورة التنسيق لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين.

ثم توجه إلى برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة بأقسامه المختلفة والتى شملت غرف الأجهزة ووحدة الاقتراب (Approach control unit) وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية بمطار القاهرة الدولى .

وفى ختام الجولة قام وزير الطيران بزيارة مستشفى مصر للطيران تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة، كما افتتح الدور الثاني بالمستشفى الذي تم تجهيزه بالأجهزة الطبية وزيادة عدد الأسرّة، حيث زار غرف المرضى والتى تم رفع كفاءتها لتوفير كافة سبل الراحة لهم ، كما افتتح سيادته قسم الأطفال الجديد والخاص بوحدة الرعاية والمحضن وقام بتفقد وحدة الزرع (الكلى والكبد) و وحدة علاج الأورام والحقن الكيماوي وقسم القسطر ة القلبية والرعاية المركزة.

كما قام بزيارة لغرف المرضى للاطمئنان عليهم والتعرف على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم وهنئهم وذويهم بعيد الفطر المبارك وتمنى لهم الشفاء العاجل حيث أثنوا على الخدمات الطبية المقدمة من أطقم الأطباء والتمريض، وفى ختام الزيارة وجه المصرى بتوفير كافة الرعاية الطبية المميزة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني.