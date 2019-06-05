مصر | بعد الإفراج عنها.. غارمة: "لدي 3 أطفال واتسجنت بسبب 19 ألف.. وتسلم يا سيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإفراج عنها.. غارمة: "لدي 3 أطفال واتسجنت بسبب 19 ألف.. وتسلم يا سيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت إحدى الغارمات المفرج عنها رشا فتحي، من ملوي المنيا: "سجنت على إثر الحكم علي في 3 وصلات أمانة بمبلغ 19 جنيه، حصلت على 10 سنوات سجن قضيت منهم 3 شهور حيث إنني مطلقة ولدي 3 أطفال وبصرف عليهم".

أفرجت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عن الغارمين والغارمات وبعض السجناء.

وقدمت الغارمة المفرج عنها الشكر لقطاع السجون والرئيس السيسي لتوفيرهما معاشا اجتماعيا لها للإنفاق على أطفالها وتسديد مبلغ المديونية قائلة: "ولادي وحشوني، وتسلم لمصر يا ريس".



وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك ويأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. Advertisements



وكما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وفي سياق متصل قرر قطاع السجون صرف 500 جنية لكل نزيل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر المبارك.