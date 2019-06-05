مصر | بعد الإفراج عنها.. غارمة: "لدي 3 أطفال واتسجنت بسبب 19 ألف.. وتسلم يا سيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإفراج عنها.. غارمة: "لدي 3 أطفال واتسجنت بسبب 19 ألف.. وتسلم يا سيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقدمت الغارمة المفرج عنها الشكر لقطاع السجون والرئيس السيسي لتوفيرهما معاشا اجتماعيا لها للإنفاق على أطفالها وتسديد مبلغ المديونية قائلة: "ولادي وحشوني، وتسلم لمصر يا ريس".
وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك
ويأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وكما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.