مصر | شقيقان مفرج عنهما: "اتحبسنا بسبب 15 ألف عشان نجوز أختنا.. ونشكر السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيقان مفرج عنهما: "اتحبسنا بسبب 15 ألف عشان نجوز أختنا.. ونشكر السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتابع المفرج عنهما: "شكرا للرئيس ذو القلب الرحيم الذي عفا عنا وأعادنا لأسرتنا التي افتقدناها في السجن".

وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

قال أحد الغارمين المفرج عنهم اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك، يدعى تامر عباس متولى: "اتحبست أنا وأخي حمادة بسبب وصولات أمانة بـ١٥ ألف علشان نجوز أختنا واتحكم علينا بـ٣ سنين"، مضيفا: "قضينا منهم سنة وأعمل حدادا وأخي نجار".



وكما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.



وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، باجمالى 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



وفي سياق متصل قرر قطاع السجون صرف 500 جنية لكل نزيل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر المبارك.