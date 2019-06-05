مصر | قطاع السجون: صرف 500 جنيه لكل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون: صرف 500 جنيه لكل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قطاع السجون صرف 500 جنيه لكل نزيل مفرج عنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشهدت مناطق السجون بطرة، احتفالًا ضخما قبل الإفراج عن السجناء، الذين حرصوا على حمل الأعلام المصرية، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما ارتفعت زغاريد النساء ابتهاجًا بالعفو عنهن.

وأعلن اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الإفراج عن 2002 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك

ويأتي ذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وكما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1595 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بإجمالي 2002 نزيل ونزيلة بينهم 139 غارم وغارمة.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

