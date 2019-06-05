مصر | أحضان ودموع الفرح خلال لقاء الغارمين مع أسرهم: "بنحبك يا سيسي" (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحضان ودموع الفرح خلال لقاء الغارمين مع أسرهم: "بنحبك يا سيسي" (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

امتزجت دموع الفرح وأحزان الفراق خلال لقاء الغارمين مع أسرهم بعدما ساقتهم أقدامهم في السجون لعجزهم عن سداد ديونهم، لتأتي وزارة الداخلية لتدخل الفرحة في نفوسهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بالإفراج عنهم.

وأكد المفرج عنهم - الغارمين - أن الرئيس بدرجة إنسان يشعر بآلامهم وأوجاعهم وأدخل الفرحة في نفوسهم مع اقتراب شهر رمضان مرددين: "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي".

وأقام قطاع السجون احتفالا للإفراج عن الغارمين والغارمات عقب سداد ديونهم، وسط حضور قيادات قطاع السجون وأسر بعضهن.

وتأتي جهود وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات»، وإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى.

