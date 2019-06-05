مصر | أب عقب الإفراج عن نجله الغارم: "اقترض المال لكي يعالجني.. وأشكر السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أب عقب الإفراج عن نجله الغارم: "اقترض المال لكي يعالجني.. وأشكر السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية اليوم عن عدد الغارمين والغارمات وعدد من السجناء، بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمنطقة سجون طرة.

وشهدت مناطق السجون بطرة، احتفالًا ضخما قبل الإفراج عن السجناء، الذين حرصوا على حمل الأعلام المصرية، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما ارتفعت زغاريد النساء ابتهاجًا بالعفو عنهن.

وينتظر أقارب المفرج عنهم خارج أسوار السجون ذويهم، لاستقبالهم والتحرك بهم لمنازلهم فى القاهرة والمحافظات بعد غيابهم بسبب ظروف سجنهم.

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في نفس السياق شهد الحفل لم شمل أب ونجله الغارم عقب الإفراج عنه والذي احتضنه بقوة صارخا: "ابني حبيبي وحشتني، تحيا مصر".

ومن جانبه قال الأب محمد حسن: "نجلي قام باقتراض مبلغ 35 ألف جنيه لمساعدتي في العلاج إثر تعرضي لحادث في قدمي ولكنه تعثر وحكم عليه بسبع سنوات سجن".



وأضاف والد المفرج عنه: "أشكر الرئيس السيسي لإفراجه عن نجلي الوحيد".

