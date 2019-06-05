مصر | بمناسبة العيد.. "الداخلية" تفرج عن عدد من الغارمين والغارمات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة العيد.. "الداخلية" تفرج عن عدد من الغارمين والغارمات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية، عن عدد من الغارمين والغارمات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات".

وحرصت وزارة الداخلية على الافراج عن الغارمين والغارمات فى اول ايام عيد الفطر المبار لكى يقضى المفرج عنهم العيد وسط اهلهم وذلك تنفيذا لتوجيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

