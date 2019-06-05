مصر | "الداخلية" تنظم زيارات لعدد من المستشفيات لتهنئة المرضى بالعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنظم زيارات لعدد من المستشفيات لتهنئة المرضى بالعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





وبدأت الزيارات بزيارة لمستشفيات ( 57357 – القصر العينى – أبوالريش للأطفال - المعهد القومى للأورام – الحسين الجامعى – أحمد ماهر – مجدى يعقوب بأسوان – الأورمان للأورام بالأقصر ).

وقام الوفد بزيارة مستشفيات ( الدمرداش – العباسية للصحة النفسية – العباسية لأمراض الصدر – الزهراء الجامعى – سيد جلال التعليمى – شبرا العام – شفا الأورمان لأمراض السرطان بالأقصر – مستشفيات جامعة عين شمس – مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى " سيد جلال " ).. وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عقب الإطمئنان على حالتهم الصحية، متمنين لهم الشفاء العاجل.



واصل وفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفي منظومة آمان الخير بوزارة الداخلية، تنظيم زياراته إلى عدد من المستشفيات لزيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل.