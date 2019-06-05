مصر | "آخر توصيلة في حياته".. حل لغز العثور على جثة سائق توك توك بالسنطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آخر توصيلة في حياته".. حل لغز العثور على جثة سائق توك توك بالسنطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالغربية، من حل لغز العثور على جثة سائق توك توك طافية بنهر النيل.

وتبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من الأهالي بشأن العثور على جثة سائق "توك توك" - سن 18 - مُقيم بقرية ميت حواى بدائرة المركز، طافية بفرع نهر النيل بدائرة المركز بكامل ملابسه، وموثوق اليدين من الأمام وملفوف حول رقبته قطعة قماش، ولا توجد به إصابات ظاهرية.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (عاطل – سائق "توك توك").



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قاما باستدراج المجني عليه وقاما بتكبيله وخنقه بقطعة من القماش حتى أوديا بحياته، وعقب ذلك ألقيا بجثته بمكان العثور وسرقة مركبة "توك توك" قيادته وإخفائها لدى أحد الأشخاص "شقي خطر" مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع بالتنسيق مع أمن الدقهلية أمكن ضبطه وأرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

