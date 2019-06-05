مصر | "تشكيلات عصابية" و"أسلحة نارية".. جهود شرطة النقل خلال مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشكيلات عصابية" و"أسلحة نارية".. جهود شرطة النقل خلال مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن جهودها خلال شهر مايو 2019، مؤكدة تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (14) تشكيل عصابى، ضموا (32) متهم، إرتكبوا (14) واقعة سرقة متنوعة.

ضبط (73) قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، نشل).

ضبط (2) قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة.

ضبط (63) قضية أموال عامة متنوعة (إختلاس، إستيلاء، تربح).

ضبط (85) قضية مخدرات.

ضبط (47) قضية سلاح أبيض.

تنفيذ (70حكم جنائى – 8315 حكم حبس).

ضبط (390) قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد.

ضبط (17) قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق.

ضبط (46) قضية (أحداث- تسول).

ضبط (21290) غرامة فورية "تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة").

ضبط (3892) مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه.

ضبط (1598) بائع بدون ترخيص.

ضبط (17) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

غلق (32) معبر غير قانونى.



وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

