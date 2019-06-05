مصر | سقوط 10 من تجار "الكيف".. جهود "مكافحة المخدرات" بالتعاون مع مديريات الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 10 من تجار "الكيف".. جهود "مكافحة المخدرات" بالتعاون مع مديريات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (الإسكندرية – مطروح – البحيرة – السويس - الإسماعيلية) وقطاع الأمن العام، تم تحقيق النتائج الآتية:

- ضبط (شخصين سبق إتهامهما فى 7 قضايا) لقيامهما بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، فى كمين أعد لضبطهما بذات الدائرة حال إستقلالهما سيارتين ملاكى، وبحوزتهما (64،000 أربعة وستون ألف قرص مخدر – مبلغ مالى – عدد (3) هاتف محمول).



- ضبط (عاطل) لقيامه بالإشتراك مع آخر "جارى ضبطه" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بذات الدائرة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).



- ضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة.. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 65 جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول).



- ضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (180جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

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- ضبط (عاطلين) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، حال إستقلالهما دراجة نارية بذات الدائرة.. وبحوزتهما (160 جرام لمخدر الأفيون - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



- ضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة السويس، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (75جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).



- ضبط (عاطلين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية، حال تواجده بذات الدائرة.. وبحوزته (400 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

