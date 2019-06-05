شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يزور المرضى بمستشفى طور سيناء.. ويهنئهم بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد خريصه نائب مدير أمن جنوب سيناء، مستشفى طور سيناء العام، لتفقد أحوال المرضى والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم العيدية لهم، كما تفقد وحدة الرنين المغناطيسي.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ مالي للعاملات بالمستشفى، وشدد على الاهتمام بالمرضى ورعايتهم، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة لهم.

ورافق المحافظ فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يزور المرضي بمستشفى طور سيناء

محافظ جنوب سيناء يزور المرضي بمستشفى طور سيناء