- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يزور المرضى بمستشفى طور سيناء.. ويهنئهم بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد خريصه نائب مدير أمن جنوب سيناء، مستشفى طور سيناء العام، لتفقد أحوال المرضى والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم العيدية لهم، كما تفقد وحدة الرنين المغناطيسي.
وأمر المحافظ بصرف مبلغ مالي للعاملات بالمستشفى، وشدد على الاهتمام بالمرضى ورعايتهم، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة لهم.
ورافق المحافظ فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر «فودة» يزور المرضى بمستشفى طور سيناء.. ويهنئهم بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.