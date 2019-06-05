شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات نسائية ترصد 19 حالة تحرش بالغربية والدقهلية والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت منظمات نسائية 19 حالة تحرش لفظي وجسدي في محافظات الغربية والدقهلية والإسكندرية، في اليوم الأول لعيد الفطر.

كانت منظمات نسائية شكلت غرفة عمليات لرصد جميع أشكال العنف ضد المرأة طوال أيام عيد الفطر، وخصصت خطوطًا ساخنة للرد على شكاوى التحرش، وذلك بالتزامن مع انتشار فرق من الشرطة النسائية بجميع الحدائق والمتنزهات العامة لمواجهة أي أعمال عنف أو شغب أو تحرش ضد الفتيات.

وشهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، الأربعاء، تواجدًا أمنيًا كثيفًا للشرطة النسائية من إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرتي أمن القاهرة والجيزة لمواجهة التحرش، خاصة بمناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات.

وشكل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرش والعنف الجنسي بالنساء والفتيات خلال أيام العيد.

ورغم التواجد الأمني المكثف إلا أن «المصري اليوم» رصدت وجود بعض حالات التحرش اللفظي في الشوراع والميادين عقب صلاة العيد في المتنزهات والحدائق العامة.

وقالت أسماء رمزي وأماني عبدالقادر، مديرتا وحدة الرصد والتوثيق، إن الحملة أطلق عليها اسم «غرفة عمليات مناهضة التحرش»، تضمنت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى التحرش في 5 محافظات، هي «الدقهلية، والقاهرة، والشرقية، والغربية، والإسكندرية»، وهي تتبع برنامج المساعدة القانونية بالمركز.

وفي ذات السياق، أكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، لـ«المصري اليوم»، أن المركز تلقى 19 شكوى تحرش في عدد من المحافظات، 8 في الدقهلية متمثلة في حالات تحرش لفظي وجسدي بشارع الجيش وشارع البحر (المشاية السفلية) بمدينة المنصورة، بجانب 6 شكاوى بالغربية، حدثت في طنطا بشارع البحر وميدان المشحمة بالمحلة الكبرى، و5 حالات بالإسكندرية بمنطقة المنشية وسيدي بشر وشارع جمال عبدالناصر.

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وأضاف أشرف عبدالخالق، المحامى ومدير برنامج المساعدة القانونية بالمركز، أن عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، واصفًا تلك الظاهرة بـ«الآفة» التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن التحرش هو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة وخصصت الحملة أرقاما هاتفية للتواصل وتلقي الشكاوى ورصد أي اعتداءات، وهى «٠١٠١١١٨٩١٧٨ -٠١٠٠٣٧٦٠٨٥٥-٠١٠٩١٧١٤٨٨٨-٠١٢٢٦٤٨٩٤١٤».

ومن جانبه، خصص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115.

وقالت رئيسة المجلس إن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حال الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

ومن جانبها، وصفت عبير سليمان، الناشطة الحقوقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضد التمييز، تحرش العيد بأنه آفة تتمنى التخلص منها رغم أن العيد يأتى مبهجًا للمجتمع المصرى والأسرة المصرية، إلا أنه دومًا يبقى شبح عشوائية وعبث الممارسات الطائشة والمستهترة من بعض ذئاب الشارع المتصيدين لأي فتاة تخرج إلى الشارع لتحتفل بالعيد.

وتابعت: «كأن هؤلاء المسعورين عبر اتفاقهم الجمعي يدفعون الإناث للسجن في بيوتهن وعدم مغادرتهن له خشية من أي انتهاك جسدي وإهانة تصيب الفتاة والأسرة التي تتعرض بناتهن للتحرش الجنسي الذي أحيانا يكون للأسف جماعيًا، ويأتى عبر ممارسات وحشود اتفقت على ترهيب الفتيات وخدش حيائهن ولمس أجسادهن.

وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه رغم أن جهود وزارة الداخلية بالغة الاجتهاد وتعمل على مناهضة التحرش، مما جعل هذه الممارسة والحالة تقل نسبيًا، مما يجعلنا كل موسم عيد نترقب مدى انتشارها وضراوتها، مطالبة بتكثيف الجهود الأمنية وإنارة الشوارع حتى لا يكون هناك أي شارع ليس تحت عين الأمن، خاصة كاميرات المراقبة.

وشددت على ضرورة تواجد وتعزيز انتشار الخدمات المرورية والأمنية بعدد من الميادين والتقاطعات الرئيسية للعمل على تحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات التي من شأنها التأثير على حركة سير السيارات والمشاة، مؤكدة تضافر جهود المجتمع والتواصل الاجتماعى والإعلام والحكومة للضغط والتوعية حتى نتخلص من تلك الممارسة المجرمة التي تنال من كرامة الفتاة والأسرة المصرية والمجتمع ككل.