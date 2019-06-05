شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن حزنها العميق لاستشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين العريش، فجر اليوم الأربعاء.
ونعت الطائفة شهداء الوطن، في بيان، قالت فيه: «ندين هذا العمل الإرهابي الآثم، ونصلي إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالي الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء».
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