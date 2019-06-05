شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: نتابع تغطية حادث «كمين العريش».. ونحذر من مخالفة «الكود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة الشكاوى، إن لجان المجلس تتابع التغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي للتأكد من نشر البيانات الرسمية والصور الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة بعيدًا عن الشائعات.

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وأدان «شوقي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، العملية الإرهابية، مؤكدًا أن عملية رصد تغطية الحادث تأتي طبقا للكود الخاص بالتغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية، كما لفت إلى أن الرصد يشمل المواقع الإلكترونية والشاشات والصحف، للتأكد من التزامها بالكود فيما يخص عدم نشر صور الشهداء والالتزام بالبيانات الرسمية.

كانت عناصر إرهابية هاجمت، صباح أول أيام عيد الفطر، كمينًا شمال غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القوات تتعامل مع الهجوم وتتبادل إطلاق النيران مع الإرهابيين.