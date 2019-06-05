شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يستقبل مشايخ وعواقل جنوب سيناء للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشايخ وعواقل طور سيناء، بمكتبه بطور سيناء، لتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وذلك بحضور اللواء محمد خريصة، نائب مدير أمن جنوب سيناء، وفوزي همام، سكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية.
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