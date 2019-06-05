شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إجازة العيد.. قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل إلى 1700 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، من الأحد المقبل، قبول طلبات راغبي العمل على 534 فرصة عمل في 6 شركات ومدرسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكواة، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، ومؤهل عالٍ، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.

كما تطلب شركة تشيز كومباني 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالٍ وفوق المتوسط ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

كذلك تطلب الشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عمل على مهن: عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء، ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة، ومؤهل عال مناسب، ودبلوم صنايع، الراتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة في بعض المهن.

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كما يطلب فرع الشركة بالعوادم وميت حلفا، 22 فرصة عمل على مهن: عامل إنتاج وصيانة، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا، وكهرباء، ولحام، وتشغيل معادن، الراتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة ببعض المهن.

أما شركة إيجيبت نيوم فمتوفر بها 8 فرص عمل على مهن: حداد وكهربائي، ولا يشترط مؤهل للحداد، والكهربائي على دبلوم، والمرتب بعد الاختبار.

وفي السياق نفسه، أشار فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن مدرسة عمرو الفاتح الخاصة تطلب 57 مُدرّسة، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة، وعاملات نظافة، براتب 1030 جنيهًا، والمؤهل ليساس آداب وتربية، جغرافيا وإنجليزي وفرنساوي، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلي، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة، ووثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القرآن أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأُوليات المؤهل من كل التخصصات.

وأكد فتحي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولًا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وتابع: إن الطلبات تقدم عقب إجازة عيد الفطر المبارك من الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلًا عليهم.