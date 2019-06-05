شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف دعم مصر: شهداء العريش يسطرون ملحمة تاريخية لبناء مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبدالهادى القصبى، بمزيد من الحزن والأسى، شهداء الحادث الإرهابي، الذي نفذه عدد من العناصر الإرهابية باستهداف كمين أمني، فجر اليوم، جنوب مدينة العريش، وأسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ مجندين.

وأكد القصبى، في بيان له، أن هؤلاء الشهداء يسطرون ملحمة تاريخية من أجل بناء مصرنا الجديدة ومن أجل أن نحقق ازدهار واستقرار هذا الوطن، وضحوا بأنفسهم في سبيل أن نعيش بأمن وأمان من تلك المحاولات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار هذا البلد، ولن نسمح بذلك طالما الشعب المصري صفا واحدا خلف قيادته للعبور بمصرنا إلى بر الأمان.

وتقدم القصبى بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيًا من المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تمنى للمصابين بالشفاء العاجل.