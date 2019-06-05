شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والرياضة والسياسة ينعون شهداء هجوم العريش: «عيدكم في الجنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهدف عدد من العناصر الإرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن ذلك أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

نعى نجوم الفن والرياضة شهداء الوطن عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب محمد صلاح رسالة لشهداء هجوم كمين العريش، عبر حسابه على موقع التغريدات، «تويتر»، إذ قال: «البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن».

كتب أبوتريكة على «تويتر»: «أصوات تعلو بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلو بنطق الشهادة للقاء ربهم، رحم الله شهداء الوطن في كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري».

وكتب لاعب الزمالك، محمود كهربا، على «تويتر»: «اللهم ارحم شهداءنا في سيناء، عيدكم في الجنة يا أبطال، خالص التعازى لأسر شهداء الوطن».

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كما نعى اللاعب المصري، أحمد حجازى، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، إذ قال: «رحم الله شهداء كمين العريش.. عيدهم في الجنة إن شاء الله».

وكذلك نعى هنيدي، على صفحته على موقع التغريدات، «تويتر»، الشهداء: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا».

فيما كتب الفنان محمود البزاوي على «تويتر» أيضًا: «صعب أوي أن تبقى أم مستنية ابنها اللي في خدمته في الجيش يكلمها عشان يعيد عليها، ولما التليفون يرن تسمع خبر استشهاده.. ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم.. ياريت نقرالهم الفاتحة».

وقال الإعلامي مصطفى بكري: «يد الغدر لا تتوقف عن ارتكاب جرائم الخسة والنذالة، ولكن فليعلم الخونة أن ذلك أبدًا لن يوقف مسيرة الوطن».

وأضاف، عبّر تغريدة قصيرة: «احتفلنا اليوم مع أسر الشهداء وأطفالهم بحضور الرئيس، والذي تجسدت إنسانيته في أروع صورها وهو يحتضن الأطفال ويلتقط معهم الصور التذكارية ويوزع عليهم الهدايا، مؤكدًا أن مصر لن ‏تنكسر أبدًا، مهما تعددت جرائم الإرهابيين الخونة».

ونعى الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر «تويتر»، إذ قال: «تضحيات الجيش المصرى مستمرة لحماية أرضنا في مواجهة تنظيم إرهابى خاسر لا محالة».