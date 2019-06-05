شكرا لقرائتكم خبر عن «الحركة الوطنية» يدين حادث العريش الإرهابي: نقف خلف جيشنا وشرطتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، شهداء الواجب من رجال قوات الأمن البواسل الذين استُشهدوا، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم إرهابي خسيس على كمين أمني شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

ودعا الحزب، في بيان له، الله عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الشعب المصري، بجميع أطيافه وانتماءاته السياسية، يقفون خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة في حربهم الضروس ضد الإرهاب، مؤكدا أن هذه العمليات الغادرة لن تزيدنا إلا إصرارًا على تطهير مصر من العناصر الإرهابية.