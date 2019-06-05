شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 290 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة مصري لدى كفيل سعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حصول العامل «م.ب»، 58 عامًا، على مستحقاته النظامية وبلغت 17 ألفا و200 دولار، أي ما يعادل 65 ألف ريال سعودي، ما يوازي 290 ألف جنيه مصري، تمثل مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات قضاها لدى كفيله.

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وصرح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعامل المصري المذكور والتواصل مع صاحب العمل لحصوله على مستحقاته المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقام المكتب الإعلامي بالوزارة بمتابعة صرف مستحقات العامل المصري مع مكتب التمثيل العمالي، وأفاد الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي، أنه بمجرد صدور توجيهات الوزير تم التواصل الفوري مع صاحب العمل للحصول على مستحقاته المالية للمواطن المصري، ووعد بسدادها حال توافر السيولة المالية لديه، وظل المكتب العمالي يتابع على مدار أكثر من 4 أشهر، حتى تم تحويل مبلغ المستحقات للعامل في مصر على حسابه في بنك مصر.

وقدم العامل جزيل شكره وامتنانه لوزارة القوى العاملة، ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض لمتابعة شكواه وحصوله على مستحقاته.