شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبوسعدة عن هجوم العريش: «تضحيات الجيش مستمرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، فجر اليوم، أثناء أداء صلاة العيد، على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
وقال أبوسعدة، عبر حسابه على موقع التغريدات، «تويتر»: «تضحيات الجيش المصري مستمرة لحماية أرضنا في مواجهة تنظيم إرهابى خاسر لا محالة».
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