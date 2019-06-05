شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري عن هجوم العريش: «مصر لن تنكسر أبدًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الإعلامي مصطفى بكري شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، فجر اليوم، أثناء أداء صلاة العيد، على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
كتب بكري على «تويتر»: «يد الغدر لا تتوقف عن ارتكاب جرائم الخسة والنذالة، ولكن فليعلم الخونة أن ذلك أبدًا لن يوقف مسيرة الوطن».
وأضاف: «احتفلنا اليوم مع أسر الشهداء وأطفالهم بحضور الرئيس، والذي تجسدت إنسانيته في أروع صورها وهو يحتضن الأطفال ويلتقط معهم الصور التذكارية ويوزع عليهم الهدايا، مؤكدًا أن مصر لن تنكسر أبدًا، مهما تعددت جرائم الإرهابيين الخونة».
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