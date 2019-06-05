شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء ينعون شهداء هجوم العريش: «عيدكم في الجنة يا أبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهدف عدد من العناصر الإرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن ذلك أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

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نعى نجوم الفن والرياضة شهداء الوطن عبّر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب محمد صلاح رسالة لشهداء هجوم كمين العريش، عبر حسابه على موقع التغريدات، «تويتر»، إذ قال: «البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن».

كتب لاعب الزمالك، محمود كهربا، على «تويتر»: «اللهم ارحم شهدائنا في سيناء عيدكم في الجنة يا أبطال، خالص التعازى لأسر شهداء الوطن».

كما نعى اللاعب المصري، أحمد حجازى، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، إذ قال: «رحم الله شهداء كمين العريش.. عيدهم في الجنه ان شاء الله».

فيما كتب الفنان محمود البزاوي على «تويتر» أيضًا: «صعب أوي أن تبقى أم مستنيه ابنها اللي في خدمته في الجيش يكلمها عشان يعيد عليها، ولما التليفون يرن تسمع خبر استشهاده.. ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم.. ياريت نقرالهم الفاتحة».