شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«النقل» والموانئ خلال إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر في جميع قطاعات الوزارة.

واستمر تشغيل مترو الأنفاق حتى الساعة الثانية صباحًا، مع انتشار الشرطة النسائية في المحطات للتصدي للظواهر السلبية. واستمرار تشغيل القطارات الإضافية للسكة الحديد حتى يوم 10 يونيو.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن درجة الاستعداد القصوى مستمرة حتى الانتهاء من تشغيل قطارات العيد الإضافية يوم 10 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن تشغيل العيد لم يشهد أي أزمات هذا العام بفضل ضوابط التشغيل التي تم تطبيقها وتحديد 4 مقاعد كحد أقصى وأيضا لكل راكب وأسرته وايضا المقاعد الإضافية التي تم توفيرها خلال إجازة العيد.

من جانبه، أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه بناءً على توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد واستمرار مد ساعات التشغيل بداية من الخامسة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كتشغيل شهر رمضان، على أن تعود المواعيد الرسمية لمترو الأنفاق بعد عيد الفطر لتصبح بداية من الخامسة والنصف صباحًا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وأضاف عبدالهادي أنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بأجمالي عدد رحلات تقدر بـ (1202) رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان- المرج الجديدة إلى (414 )، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب إلى (468) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة والأهرام بمصر الجديدة إلى (320) رحلة.

وأشار إلى أن الشركة لديها غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة التي تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب، مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانًا عند استقلاله.

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كما شملت الاستعدادات أيضا زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة.

وأكد عبدالهادي تواجد جميع قيادات الشركة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة لتشديد المتابعة والتأكيد على انتظام حركة تشغيل القطارات مع التأكيد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له لكي يتم العمل بجودة عالية تنعكس ايجابياً على حسن الأداء وسلامة التشغيل لضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بمنتهى الأمان.

كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وانتشارها بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة، مع التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات بشكل مكثف مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات ومواجهة كل أشكال الظواهر السلبية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاثة بمحافظات (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء) خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال الركاب والعمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء العيد مع ذويهم، ومعتمري بيت الله الحرام، وكذا تداول البضائع، حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكل موانئ الهيئة.

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لاستقبال الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية والمعتمرين والتأكيد على ضرورة انتظام العمل بالموانئ بنظام الورديات على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر.

ورفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة ووسائل الحماية المدنية والإطفاء بالموانئ، تحسبا لأى موقف طارئ مع تزويد الصالات بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع بالعمالة لخدمة الركاب والتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كل العقبات ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي مع مراكز العمليات الفرعية بالموانئ، حركة الركاب والبضائع وإعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين الميناء وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات دون تصريح، وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة وتأمين الأسوار وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها.