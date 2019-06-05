شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي عن هجوم العريش: «رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الفنان محمد هنيدي، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذي تم، فجر اليوم، أثناء أداء صلاة العيد، على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
كتب هنيدي على صفحته على موقع التغريدات، «تويتر»: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا».
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