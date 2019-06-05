شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة ينعى شهداء هجوم العريش: خالص التعازي للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى النجم المصري ولاعب الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذي تم، فجر اليوم، أثناء أداء صلاة العيد، على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

كتب أبوتريكة على «تويتر»: «أصوات تعلو بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلو بنطق الشهادة للقاء ربهم، رحم الله شهداء الوطن في كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري».