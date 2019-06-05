شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يدين هجوم العريش الإرهابي: دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة على المفسدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني بمدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن الأبطال.
وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض.
وأضاف علام أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر، يقول تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.
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