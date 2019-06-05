شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تُعيد معاش أسرة مصري تُوفي بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة المصرية «زينب. م. أ» من محافظة الدقهلية، التي تلتمس مساعدتها في معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية منذ فبراير الماضي عن صرف معاشها عن زوجها المتوفى في ميلانو عام 2009، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، إنه بناء على تعليمات الوزير، تواصل المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، على الفور مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية «الأنبس»، وجاءت النتيجة أنها لابد من تقديم شهادة تفيد بقاءها على قيد الحياة، وهذا إجراء متبع بإيطاليا للتأكد من أن المعاش يصل لمستحقيه.

كما قام المستشار العمالي بالتواصل مع صاحبة الشكوى تليفونيًا في مصر وإرشادها بالمطلوب، وتأكد بعد ذلك من أنها أرسلت الشهادة بالفعل وتم رد معاشها إليها ومتأخرات المعاش بقيمة إجمالية 40 ألف جنيه.

وتوجهت صاحبة الشكوى بالشكر لوزير القوى العاملة، والسفير إيهاب أبوسريع، القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، على سرعة الاستجابة لشكواها وصرف مستحقاتها المتأخرة.