شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا ينعى شهداء هجوم العريش: «عيدكم في الجنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى لاعب الزمالك، محمود كهربا، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذي تم، فجر اليوم، أثناء أداء صلاة العيد، على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
كتب «كهربا» على صفحته على موقع التغريدات، «تويتر»: «اللهم ارحم شهداءنا في سيناء، عيدكم في الجنة يا أبطال، خالص التعازى لأسر شهداء الوطن».
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