شكرا لقرائتكم خبر عن البزاوي عن هجوم العريش: «صعب أم تستني ابنها يعيّد عليها تسمع خبر استشهاده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الفنان محمود البزاوي ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم الذي تم، فجر اليوم، أثناء أداء صلاة العيد، على كمين العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وكتب «البزاوي» على صفحته على موقع التغريدات «تويتر»: «صعب أوي أن تبقى أم مستنيه ابنها اللي في خدمته في الجيش يكلمها عشان يعيد عليها، ولما التليفون يرن تسمع خبر استشهاده.. ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم.. ياريت نقرالهم الفاتحة».