شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: ندعم الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، عملية استهداف كمين أمني غرب العريش، فجر اليوم، بواسطة عناصر إرهابية، مما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، خلال الهجوم الإرهابي.

وأعرب «عاشور» عن خالص تعازيه لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، وأسر الشهداء، داعيًا بالمغفرة للشهداء، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأكد نقيب المحامين أن الشعب المصري بأكمله يقف داعمًا للقوات المسلحة والشرطة في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب، حتى يستأصل من جذوره، لتنعم مصر بالاستقرار والأمن.