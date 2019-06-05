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محمد صلاح يوجّه رسالة لشهداء كمين العريش

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب محمد صلاح رسالة لشهداء هجوم كمين العريش، الذي وقع فجر الأربعاء، عبر حسابه على موقع التغريدات، «تويتر»، إذ قال: «البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن».

واستهدف عدد من العناصر الإرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن ذلك أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

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