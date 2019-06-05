شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يدين هجوم العريش: أحقاد الإرهابيين لن تُثني الدولة عن ملاحقتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة، النقيب، بأشد عبارات الإدانة الحادث الأرهابي، الذي استهدف حاجزا أمنيا غربي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وتسبب في استشهاد عدد من رجال الشرطة، مشددا على أن جميع المصريين يواصلون تأييدهم الحاشد للدور الذي تقوم به قوات الأمن من الشرطة والقوات المسلحة في مختلف ربوع الوطن.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المشروعات العملاقة للرئيس السيسي تثير أعداء الوطن، والرد يتم بمزيد من المشروعات التنموية في سيناء، وإن ما تشهده البلاد من حالة استقرار خلال الفترة الأخيرة تثير أحقاد الجماعات الإرهابية المأجورة التي تستهدف أمن الوطن وترويع المواطنين، دون استحياء، بل امتدت أيادي الغدر خلال عيد الفطر المبارك، تأكيدا على أن هؤلاء لا يستهدفون سوى تنفيذ أجندات خاصة ضمن مؤامرة دولية ضد استقرار الوطن.

وأعرب نقيب الزراعيين عن تأييده لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي للضرب بيد من حديد على الجماعات الإرهابية وملاحقتهم في جحورهم، وتجفيف منابع تمويلهم «الآثم»، مشيرا إلى أن الوطن هو من سينتصر على الإرهاب وأن الدولة المصرية تستعيد مجدها وعزها بين الأوطان، وهو ما كشفه حجم المشروعات العملاقة التي نفذتها مصر خلال سنوات معدودة أعجزت ألسنة المتآمرين ودفعت أياديهم الملطخة بدماء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن الدولة المصرية هي لا محالة المنتصر بإذن الله في مواجهة الإرهاب.