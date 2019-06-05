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دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دموع وأحضان وكلمات شكر وسجود على الأرض".. كانت أبرز المشاهد التى تصدرت حفل الإفراج عن الغارمين وبعض المسجونين المفرج عنه اليوم، تنفيذا لقرار العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبمجرد أن وقع نظر المفرج عنهم من منطقة سجون طرة على ذويهم، أسرعوا نحوهم واحتضنوهم، ليدخل الجميع فى نوبات بكاء فرحا بالإفراج وقضاء العيد مع الأهل. وردد المسجونون وذووهم هتاف "بنحبك يا سيسى" الذى سيطر على الأجواء وتردد عاليا لأوقات طويلة ومتكررة.

كان قطاع السجون قد أفرج اليوم عن عدد من المسجونين، بينهم غارمون وغارمات، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنهت مصلحة السجون الإجراءات تنفيذا لتوجيهات قيادات الوزارة بسرعة الإفراج عمن يشملهم قرار العفو.

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