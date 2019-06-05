شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالعيد مع أسر الشهداء، وتصدى رجال الشرطة لهجوم إرهابى بشمال العريش، ووفاة الفنان الكبير محمد نجم.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

صور.. احتفالية العيد مع أبناء شهداء الوطن.. السيسي يحتفل بعيد الفطر مع أسر الشهداء ويصطحب الأطفال ويوزع عليهم الهدايا.. حضور رجال الدولة وبعض الفنانين ولاعبى الكرة.. ومحمد هنيدى: مبادرة عظيمة من الرئيس

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بعيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، والتى أقيمت داخل قاعة المنارة، وحضرها عدد كبير من أسر الشهداء، وبعض مسئولى الدولة، حيث شهد الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية، والغنائية، وتكريم أسر الشهداء.

مع تكبيرات العيد.. العيون الساهرة تسطر ملحمة بطولية على أرض الفيروز.. مقتل 5 كوادر إرهابية استهدفوا كمينًا بالعريش.. قوات الأمن تتبع سير العناصر الهاربة.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين (صور)

فى الوقت الذى ينشغل فيه معظم المواطنين بفرحة العيد ولمة الأقارب والتنزهة فى الحدائق والاستمتاع بأجواء العيد، كان أبطالنا الصامدون على أرض الفيروز يواجهون الإرهاب بقوة وحسم وشجاعة، حيث استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل اطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية.

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 2.752 مليار دولار، ما يعادل 46 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2019، مقابل نحو 2.731 مليار دولار، ما يعادل نحو 45.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال شهر.

المالية: توسع بمنافذ توفير العملات المعدنية.. وماكينة "فكة" جديدة بالعتبة

أكدت مصلحة سك العملة بوزارة المالية تركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ"الفكة" بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة ، للمساهمة في توفير العملات المعدنية تيسيرا على المواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة "الفكة" الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو "الشهداء" بميدان رمسيس في سبتمبر 2018.

فرحة العيد فرحتين فى "نجريج".. استقبال حار لـ"صلاح" فور وصوله منزله.. نجم ليفربول يلتقى مكتشفه ويهدى تى شيرت الريدز لشقيقه وبعض الشباب.. سيدة عجوز تقدم قصيدة مدح فى محمد صلاح أمام منزله قبل أداء صلاة العيد

عاشت قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس الفرعون المصرى لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، ليلة من السعادة أمس الثلاثاء، بعد وصول "صلاح" إلى القرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أسرته، بعد فرحة التتويج بكأس دورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي، وإحراز أحد هدفى الفوز.

صور.. المواطنون يحتفلون بأول أيام عيد الفطر على محور روض الفرج

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حرص العديد من المواطنين على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، على محور روض الفرج، وقام الشباب بالتقاط الصور التذكارية من أعلى المحور، كما يتوافد حاليا العديد من الأسر مصطحبين أطفالهم للاحتفال بالعيد على المحور.

النقل العام بالقاهرة: 27 خط جديد لخدمة الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية

تفقد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، مرسى ماسبيرو للإتوبيس النهرى، للاطمئنان على تأمين المرسى بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

صور.. تفاصيل مقتل المتورطين فى استشهاد ضابط بمديرية أمن الشرقية

لقى 6 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين فى واقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية، مصرعهم خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

قبل ما تخرج أو تسافر.. أعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر

قال خبراء هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية، والأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات، وطالبوا المسافرين بتوخى الحذر من الشبورة المائية.

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الفنان الكبير محمد نجم عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاماً، حيث عانى خلال الفترة الماضية من جلطة دماغية دخل على إثرها أحد مستشفيات حى الدقى، لتتسرب بعدها بأيام صورة محزنة لنجم وهو يرقد فى المستشفى بأجهزة علاجية من داخل العناية المركزة.

رسميا.. جيانى إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولى لكرة القدم حتى 2023

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تنصيب السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالى رئيساً جديدا ًلفترة جديدة بالتزكية حتى 2023 كونه المرشح الوحيد فى مقعد الرئاسة.

رانيا عزت تتوج بذهبيتين وفضية فى بطولة العالم لرفع الأثقال بفيجى

توجت رانيا عزت لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بذهبيتى المجموع والكلين فى بطولة العالم المقامة فى فيجى وفضية الكلين فى منافسات وزن 76 كجم.