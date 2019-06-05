شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل الإفراج عن عدد من السجناء بموجب العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، حفل الإفراج عن عدد من السجناء بموجب عفو رئاسى، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وينتظر أقارب المفرج عنهم، ذويهم فى محيط سجون طرة، لدى خروجهم من منطقة السجن، لاصحابهم إلى منازلهم وقضاء العيد برفقتهم. وتأتى تلك الخطوة من جانب وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة فى إطار الحرص المستمر على لم شمل الأسر المصرية.