شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بريطانى يستكمل متابعة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد وفد أمنى من إدارة النقل البريطانية، الإجراءات الأمنية فى مطار القاهرة الدولى خلال الأسبوع المقبل، وتعد تلك الزيارة الثانية للوفد البريطانى خلال شهر، للاطلاع على إجراءات تأمين الركاب داخل صالات السفر، خاصة المسافرين إلى لندن، وهو التفتيش الإجرائى المعتاد من السلطات البريطانية، الذى اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه من المقرر أن يتفقد الوفد البريطانى إجراءات التأمين المتبعة لركاب رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، بداية من دخولهم إلى صالة السفر حتى صعودهم الطائرة، مع رصد عمليات الفحص والتفتيش للركاب وحقائبهم.

يُذكر أن وفد إدارة النقل البريطانية زار مطار القاهرة خلال الأسبوع الماضى، فى زيارة استغرقت يوما واحدا، وتابع خلالها الإجراءات التأمينية المتبعة مع ركاب رحلة الخطوط البريطانية المتجهة إلى لندن.