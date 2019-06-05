المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عديد من المواطنين على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (أعرض كوبرى ملجم فى العالم) والتقط الشباب صورا تذكارية أعلى المحور، ويتواصل توافد الأسر مصطحبين أطفالهم للاحتفال بالعيد على المحور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الميادين العامة والحدائق والمنتزهات فى أنحاء الجمهورية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات.
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