شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقاط الصور التذكارية مع أبناء الشهداء ومصابى العمليات خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، بمركز المنارة، عقب أداءه صلاة العيد بمسجد المشير. Advertisements وتجع العشرات من أبناء الشهداء حول الرئيس السيسى لالتقاط الصور التذكارية، وطالب بعضهم مصافحته وهو الأمر الذى استجاب له الرئيس ليرسم البسمة والفرحة على وجه الأطفال.

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