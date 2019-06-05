صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة بالأماكن العامة للتوعية بأضرار المخدرات خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأربعاء، مبادرة (عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى.. عيش في أمان من غير دخان)؛ لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، فضلا عن توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، بالحدائق العامة والمنتزهات على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الصندوق - في بيان - إن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يوجد بها المدخنون، ورفع وعيهم بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة.

Advertisements

وتضمنت المبادرة عدة عروض وأنشطة فنية منها: وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل "عيش في أمان من غير دخان"، ومكتوب عليها، أيضا، رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، كما تضمنت المبادرة رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات: "كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام.. عيدك أحلى وأنت بعقلك وسط عيلتك.. ابنك أنت قدوته ومثله الأعلى لو بتحبه وخايف عليه ونفسك تحميه من التدخين ‬خليك أنت البداية وبطلها .. التدخين بيسبب تجاعيد في الجلد وبهتان لونه لو بشرتك غالية عندك احميها"، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين و تعاطي المخدرات ويتم إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة مثل حديقة حيوان الجيزة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم مثل ساحات صلاة العيد حيث تستهدف المبادرة أيضا توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب، كما تفاعل معها الأطفال ورددوا هتافات "عيش في أمان من غير دخان.. إحنا أقوى من المخدرات"، كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة "أنت أقوى من المخدرات".​