محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: فتحت حديقة الأورمان بالجيزة أبوابها- في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لاستقبال المواطنين للاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور سيد حسين مدير الحديقة، إنه جرى توفير كل وسائل الراحة للمواطنين وإلغاء إجازات جميع العاملين في الحديقة. وأضاف حسب بيان صحفي، أن تذكرة الدخول جنيهان فقط وهو مبلغ رمزي جدا لتشجيع الجمهور على زيارة الحديقة. وقال حسين، إن الحديقة التي أنشأها الخديو إسماعيل سنة 1873 تبلغ مساحتها 28 فدانًا تتضمن مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والأثرية وتنوع نباتي أكثر من 1200 صنف.

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كانت هذه تفاصيل خبر التذكرة بـ 2 جنيه.. "الأورمان" تستقبل المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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