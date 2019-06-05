بعد 5 ساعات.. حديقة الحيوان تستقبل 26 ألف زائر في أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

تصوير- هاني رجب:

تشهد حديقة حيوان الجيزة إقبالا كثيفًا من قبل المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى الظهيرة، في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.

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وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة سجلت حتى الآن حضور 26 ألف زائر، وتوقع ارتفاع العدد خلال الساعات القادمة.

وأضاف رشاد في تصريح لمصراوي، أن الحديقة استعدت لاستقبال الجمهور بـ750سلة نظافة و320 فرد آمن لتأمين الزائرين، لافتا إلى أن الأسر المصرية توافدت بشكل كبير منذ الصباح.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تسجل الحديقة حالة مخالفة واحدة من قبل الزائرين، مؤكدا أن الأجواء في الحديقة مثالية.​