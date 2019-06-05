"واجهات زجاج ورخام".. الخليج 365 يرصد تشطيب مباني الوزارات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود حمدالله:

تخطط الحكومة لنقل 18 وزارة من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2019، وتحديدا في الحي الحكومي، حيث يسير العمل على قدم وساق طوال الـ24 ساعة للانتهاء من المباني الوزارة قبل نهاية العام الجاري ليكون الحي الحكومي على استعداد لاستقبال الموظفين خلال النصف الأول من 2019.

المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، خصص بها حي حكومي على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتتضمن تلك المرحلة، مبنى الرئاسة ومجلسي النواب والوزراء، إضافة إلى مباني الوزارات بإجمالي 34 مبنى.

"الخليج 365"، كان له جولة ميداينة للحي الحكومي لرصد أعمال التشطيبات التي بدأ تنفيذها مأخرا.

الحي الحكومي يبعد 15 دقيقة من الحي السكني، وأقل من 5 دقائق من الكنيسة وفندق الماسة، يقع أمام الفندق مباشرة، ويقع مبنى مجلس النواب في الجهة المواجهة لمبنى مجلس الوزراء، ويقع على الجهة اليمنى مبنى مؤسسة الرئاسة، فيما خصصت منطقة في الوسط لتضم مباني الوزارات.

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وقال المهندس وائل رجبي، مدير مشروع حي الوزارات والمسؤول عن الإشراف عن 4 مبانٍ يتم تنفيذهم داخل الحي الحكومي عن طريق شركة الرواد والتعمير، إنه تم الانتهاء من تشطيب بعض واجهات المباني من الرخام والزجاج، كما أن أعمال التشطيبات تسير بشكل جيد داخل المباني، لافتا إلى أن الشركة مسؤولة عن تنفيذ 4 مبانٍ وزارية، هي: "التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف"، بجانب مقر لشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "رجبي" أن الموقع يعمل به 1200 عامل على مدار الـ24 ساعة، لكن خلال شهر رمضان تم تقليل عدد ساعات العمل لتعود إلى الوضع الطبيعي بعد إجازة عيدالفطر، بهدف الانتهاء من المشروع في الأوقات المحددة له، ومن المقرر تسليم المباني نهاية العام الجاري.

وأكد أن المبنى عبارة عن 2 بدروم، ودور أرضي، و6 أدوار متكررة، بينما يوجد مباني بها 8 أدوار، مشيرًا إلى أن التصميم جاء إلى الشركة بالتسكين والفراغات المطلوبة وعدد الموظفين طبقًا لكل وزارة، لافتًا إلى تنفيذ المبنى الواحد على مسطح 24 ألف متر.

وأشار إلى أنه بالرغم من سرعة التنفيذ الكبيرة، إلا أن جودة التنفيذ لن تتأثر أبدا، ويتم التنفيذ وفقا للمعايير العاليمة، مؤكدا أن جودة التنفيذ والأهدمام بالتشطيبات له أولوية من السرعة في العمل والاتهاء مبكرا من تنفيذ هذه المباني.

وكشف مدير مشروع حي الوزارات لشركة الرواد للإنشاء والتعمير، أنه تم الانتهاء من "خرسانات" المباني، بشكل كامل، ويجري حاليًا العمل على الانتهاء من التشطيبات الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات التنفيذ المتبقية ستأخذ وقت أقل، وأن تنفيذ هذه المباني الأربعة يتكلف ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه تقريبًا.