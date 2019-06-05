محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل: احتفل المواطنون صباح اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك بالأماكن العامة والمتنزهات والحدائق. ورصدت عدسة "الخليج 365" توافد المواطنين على منطقة كورنيش النيل بمنطقة وسط القاهرة، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر. وتنزّه الأطفال أعلى كوبري قصر النيل، وحرصوا على التقاط الصور الـ"سيلفي"، والتجوّل صحبة رفاقهم بملابس العيد الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أول يوم عيد".. 15 صورة ترصد احتفالات المواطنين بكورنيش النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.