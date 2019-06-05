نقيب المحامين يستتكر استهداف كمين أمني غرب العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استنكر سامح عاشور، نقيب المحامين، استهداف كمين أمني غرب العريش فجر اليوم الأربعاء، بواسطة عناصر إرهابية.

وأعرب "عاشور"، حسب بيان، عن خالص تعازيه لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، وأسر الشهداء، داعيا بالمغفره للشهداء، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأكد نقيب المحامين أن الشعب المصري بأكلمه يقف داعما للقوات المسلحة، والشرطة، في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب حتى يستأصل من جذوره، لتنعم مصر بالاستقرار.