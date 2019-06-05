محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن المجمعات الاستهلاكية "الأهرام والإسكندرية والنيل" ستفتح أبوابها أمام المواطنين أول أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.
وأضاف ماجد نادي، المتحدث باسم بقالي التموين، أن منافذ البقالين ستظل متاحة طوال أيام عبد الفطر المبارك، مؤكدًا انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو الجاري وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر مايو للمواطنين كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمواطنين.. تعرف على مواعيد عمل المجمعات وبقالي التموين خلال عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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