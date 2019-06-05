صور| مواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

احتفل العشرات من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر المبارك، أعلى الممشى الزجاجي بالكوبري المُعلق بمحور روض الفرج، بمنطقة المظلات.

ورصدت عدسة "الخليج 365" تكدس الأطفال والشباب أعلى الممشى الزجاجي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم.

وكثّفت قوات الشرطة من تواجدها أعلى محور روض الفرج، لتنظيم مرتادي الممشى الزجاجي، بجانب منع النزول إلى الطريق المُخصص لسير السيارات.

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف مايو الماضي، محور روض الفرج الجديد والكوبري المُلجم على كورنيش النيل.

ويعد محور روض الفرج أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، ويحتوي على أعرض كوبري ملجم "مُعلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم تسجيله بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عقب افتتاحه.

ويشمل المحور 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات، و8 مطالع ومنازل بالدائري، ويوجد في منطقة الخلفاوى 3 مطالع منها اثنان من كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي والقادم من وسط القاهرة وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة.

كما يوجد نزلة مرورية من الكوبرى الرئيسي والتي تؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء، وفي نهاية المحور عند الطريق الدائرى هناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعي والجيزة وإمبابة.