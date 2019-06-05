"كعك" العيد والشوكولاتة هدية لركاب مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: احتفلت شركة مصر للطيران مع الركاب بمطار القاهرة الدولي بعيد الفطر المبارك، داخل صالات السفر بمبني الركاب رقم 3 بالمطار، وتم توزيع الشوكولاتة والهدايا التذكارية بهذه المناسبة. ووضعت الشركة "الكعك" داخل استراحات الشركة بالمطار بمناسبة العيد.​

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